十八年後2.0︱曹永廉變態殺人狂重口味 陸續有人送命 (23:46)

TVB《十八年後的終極告白2.0》的劇情趨緊湊，第12集（14日）有第3及第4個受害者出現。由最初Queenie（譚凱琪飾）駕車撞死大肚婆，社工李姑娘是第一個死者，第2個是被推落樓的Queenie。以私家偵探身分出現的勇哥（曹永廉飾）於第11集被指「黐線外露」，一直在Angus（譚俊彥飾）身邊的義氣兄弟原來另有目的，一時對勇嫂好溫柔，一時失控鬧人，更在房間禁錮一男子。

今集主線勇哥成變態殺人狂，原來他就是第一個死者李姑娘的丈夫，目睹懷孕的太太慘死，他想方法埋Queenie身邊進行報復。Kammy（阮兒飾）又再出現對付Angus，向他淋油要燒死他，勇哥及時趕到，Kammy逃去但最後被勇哥捉到，她在荒廢的屋內被毒打，連上衣也被扯爛兼咬脷，好重口味。兩人的對話中，勇哥說要報仇的目的，提到Queenie墮樓死當晚，他追蹤到工廠大廈……劇情未交代是否他推Queenie落樓，但網民皆認為她不是勇哥所殺。至於Kammy後來因屍體發臭而被發覺，是第3個死者。

勇哥繼續殺人，「勇嫂」/問米婆（尹詩沛飾）是他的「出租老婆」，因憶妻成狂去問米，問米婆跟他的太太名字同樣有個「霞」字，他以高薪請問米的阿霞扮其老婆陪他食飯。勇哥返家發覺阿霞知道他的秘密想離開，將她推入房間狂打，而房間內被禁錮的男子已死去。死去的男子是患自閉症的光仔，他的太太因為探訪光仔後，在馬路被車撞死，勇哥遷怒於光仔而誘拐他返家中禁錮並殺害，成為第4個死者。

討論區有網民熱烈討論誰是兇手，撇除變態殺人的勇哥，Angus、Jason（陳山聰飾）也被認為是Big Boss嫌疑人。有指劇情暴走，兇手人選不斷在轉，亦有讚有追看性。

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（即時娛樂）