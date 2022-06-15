許廷鏗自揭跟欣宜曾經疏遠疏離：用心珍惜那個愛你的人 (15:51)

王菀之送上一封催淚信，她一邊讀、軒仔一邊喊。（資料圖片）

欣宜和廷鏗是圈中難得的知心好友。（資料圖片）

張敬軒早前在紅館開騷，尾場嘉賓邀來好友王菀之（Ivana），Ivana當晚向軒仔讀出催淚信，結果搞喊對方，信的內容及當晚畫面，令全場動容；鄭欣宜日前在紅館舉行尾場個唱，邀請「異父異母低能巨孖寶」許廷鏗擔任壓軸嘉賓，2人手拖手合唱《好好戀愛》，之後廷鏗送了一張特別版黑膠碟給欣宜，並發表「互撐承諾」論，其間他們忍不住爆喊，場面感人。

雖說在圈中難覓知心友，但觀乎軒仔和Ivana，以及廷鏗與欣宜這兩對知心好友的互撐舉動，在娛樂圈中確實難得。

廷鏗連日來都在社交網貼了欣宜演唱會的照片，當中有靚相、有感人一刻，亦有搞笑「黑圖」，廷鏗有感而發寫道：「無論係自封無厘頭嘅稱呼，加首無厘頭嘅『好好戀愛』，我嘅呢個另一半貫徹始終，個腦都係啲好奇怪嘅諗法。」

他表示本身諗嘢過分安全和正路，跟欣宜的想法風馬牛不相及，但冥冥之中成為莫逆之交：「我諗講返由來都未必明白，不過就係唔係樣樣可解釋，我哋關係嘅穩固好難闡明，其實我哋都曾經疏遠疏離，但因為咁所以更想去捉緊。

可能會覺得形容得太浮誇，但我本人就係被佢融化了，去相信有一種關係好浮誇，甚至超越友情愛情或親情，收到好多人都說想找得到，屬於您的許廷鏗或鄭欣宜，而我每一個的回覆都一樣，『用心珍惜那個愛你的人』。」

廷鏗表示慶幸緣分對他們很好：「知道前面還是有難關伺候，就繼續用呢個稱呼去更遠，跟我們敵抗世界各種病態。」

（即時娛樂）