珍寶海鮮舫移離香港 李綺雯王智德齊懷念 趙學而：曾經有啲地方… (16:20)

趙學而於2011年跟老公Alan在珍寶海鮮舫設婚宴；MIRROR成員王智德在Ig貼了在珍寶海鮮舫的照片。（Ig圖片/資料圖片）

珍寶海鮮舫昨天（14日）移離香港，不少市民嘆不捨，因為珍寶海鮮舫盛載很多人的回憶。趙學而於2011年跟Alan So結婚，當日2人在珍寶海鮮舫設婚宴，學而在社交網貼了重遊婚宴場地的片段：「曾經 有啲地方 發生過嘅事 對於我 對於你 對於我哋 可能永遠都唔會忘記 假如 再一次返到去嗰個地方 你又會記起咩事？ 記起邊啲人？#無論個世界有幾崩壞 #有你哋喺度呢個地方依然好靚。」

李綺雯亦在Instagram貼了幾年前出席友人在珍寶海鮮舫舉行婚宴的照片，她還有感而發抒發感受：「可能好多人會話成世都未去過，但係咪就等如無存在價值？如果我哋眼中呢啲嘢淨係呃遊客。咁我地生活既香港，當中歷史文化，每樣建築既故事，其實香港人有幾多人會了解。如果我哋香港人都不屑自己嘅歷史、文化同建築，喺國際旅遊上又可以有咩吸引價值。難道我哋真係想淪為一個水貨城嗎？

香港深度遊，作為香港人嘅我地，對香港歷史、文化、建築認識又有幾多？香港嘅歷史、文化、藝術、食物、特色產品，可唔可以唔好只向呃遊客嘅發展？導致最後自我崩壞？而踏實做自己既價值？而香港人可唔可以協力去發展、發揚、傳承？而避免香港被抹成一式一樣的模樣？」

MIRROR也曾在珍寶海鮮舫拍賀年MV，成員王智德（Alton）在Ig貼了幾張照片，相中他分別和姜濤、李駿傑（Jeremy）在珍寶海鮮舫留影。

（即時娛樂）