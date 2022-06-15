七師傅邀「老公」張敬軒任唱笑會嘉賓 陳安立林希靈12‧24結婚 (17:05)

七仙羽（七師傅）日前為米線店的特別版慈善NFT宣傳，並跟「譚仔四大美女」舉行別開生面的生日會，七師傅獲贈由逾100隻「土匪雞翼」砌成的「土匪雞翼山日蛋糕」，取代傳統生日蛋糕，她許願之餘，又進行「切雞翼」儀式慶祝生日。

七師傅將於8月舉行《師傅七都識唱笑會》，問到會否邀請「下世老公」張敬軒擔任嘉賓？七師傅反問：「你們說我有沒有打電話給前世老公？」又表示任何事都應該給老公知道，否則便不夠真誠。至於唱笑會內容，七師傅說自己必定「掛羊頭賣羊頭」，內容一定有唱有笑，她更希望邀請一眾譚仔姐妹表演。

另一邊廂，ViuTV主持陳安立（Brian）與未婚妻林希靈（Agnes）的婚禮，定於今年12月24日舉行，兩人現正忙於籌備婚禮。該米線店為他們預演港式「十小辣」婚禮，並由大妗姐教他們穿馬褂及裙褂，兼說出相應的吉祥語。現場亦準備了「囍翼雙飛」土匪雞翼山，寓意一對新人比翼雙飛，骨肉皮不分離，準新人更來個合卺交杯，以烏龍茶代酒。

Brian解釋：「我們婚禮打算從簡，故未有打算穿中式禮服，反而身邊人更緊張，今次算是圓了大家夢想。」近日Brian離港工作，問準陳太為何不同行？林希靈解釋自己有工作在身，又指Brian此行離港3星期，返港隔離完畢後又要再飛。

（即時娛樂）