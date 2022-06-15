蔡思貝五勞七傷 趁拍劇搵駐場中醫啪頸兼針灸 (19:28)

蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧及許俊豪等，今天（15日）於電視城出席新劇《你好，我的大夫》拜神儀式。劇中飾演中醫師的思貝笑言，經過上堂和拍攝時練習後，對針灸很有信心；廣沛則自誇是把脈高手，最難忘是游嘉欣為他針灸，他笑言：「過程驚險又緊張，我覺得自己有恐懼，每次知道要被她針灸都緊張得眼有淚光，感覺好像肉隨砧板上，雖然嘉欣有些蝦碌場面，但其實她落針很準。」

廣沛又笑言拍攝時有中醫顧問在場協助，每位演員都善用資源，趁有空檔便把握機會問診。思貝說：「因我之前曾撞傷頸部，所以經常頭痛，有日頂不順，於是問醫師可否幫我『啪』頸，被他『啪』完即時舒服很多，然後我又趁第2晚放宵夜，叫醫師幫我下兩針，醫師還很好，說不收我診金，不過他說我五勞七傷，周圍都要治療。」

思貝表示今次角色體力上不辛苦，但要花不少「腦力」，因中醫專有名詞繁多，不像律師戲的對白有故事性，只能硬記。廣沛則笑指自己當是古文去背誦。

談到好姊妹何雁詩榮升媽咪，身為契媽的思貝表示只透過視像見BB，未見過真人，又自爆沒準備禮物送給契仔：「我有2個契仔和3個契女，包括賴慰玲兒子和陳嘉寶的3個女兒。」

（即時娛樂）