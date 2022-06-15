試過一年冇劇拍想轉行 趙希洛靠一團火堅持 向視后目標進發 (23:23)

現年39歲的趙希洛，2007年從英國返港參加香港小姐競選躋身最後五強，翌年入讀藝訓班，之後簽約成為無綫旗下藝人，轉眼快將入行15年。近年她多演瘋癲角色，因而被封「御用癲婆」，演技獲得肯定，更憑《金宵大廈》演活憶子成狂的何太在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「最佳女配角」，在熱播中的《十八年後的終極告白2.0》亦獲好評。其實，趙希洛的星途並非平步青雲，中間也有過氣餒的時候，她說：「在攞『最佳女配角』前那一年，我原本接了一套劇，但種種原因幾次延期，最後我足足一整年沒拍過劇，那時全靠《搵食飯團》和《港生活‧港享受》維持收入，於是我趁這段空檔學高空瑜伽，當時亦有想過是否要轉行，因此我去考取瑜伽牌，希望多條出路，因眼見工作機會不多，收入又去到一個很不穩定的階段，始終那麼大個人，都要面對將來，慶幸我跟黄智雯去法國學戲回來就有劇開了。」

有學歷又有家底，趙希洛卻堅持在演藝事業上打拼，原來全靠心中一團火，「我覺得每個人無論屋企給到你什麼，你都要經歷一個由低做起和捱的過程，可能我感覺上比別人所用的時間長一些，機會又不是很穩定，但我覺得做演員最緊要保持初心，我的初心就是演好每一個角色」。是否以視后為目標？她說：「當然會定多個目標給自己，這樣才會令你更加努力和積極去做，我都希望可拉近與視后的距離，會往視后這個目標邁向。」事業得意，愛情同樣有着落，趙希洛承認現時有一位拍拖數年的圈外男友，大家感情穩定，但目前以事業為主，未想到結婚。

談到母親是前藝人梁小玲，父親則是澳洲大律師，挾着「星二代」、「富二代」的身分，趙希洛坦言這身分為她帶來困擾，「以前我是不敢面對的，覺得這個包袱很大，因我起初沒演戲底子，只能邊學邊做，將勤補拙，但同時間又要面對外界的看法和評論，這些會變成一種壓力，甚至有段時間我盡量跟家人分開，減少一齊出席家庭活動，因為不想別人覺得我要經常黐住媽咪才有機會，希望是透過自己努力得到大家認同」。但隨着成長，她表示現已放下此包袱。

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（即時娛樂）