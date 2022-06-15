試食片風波｜餐廳老闆再發兩封公開信要求道歉 余德丞懶理預告亮相ViuTV (22:30)

余德丞早前應YouTube頻道「9BoThew膠保廢」兩名主持邀請，到被網民評論為最易中伏的食店試食，其中一間是港式扒房。三人在餐廳內拍攝，不斷以誇張表情批評食物質素。這條劣食片引起該餐廳老闆不滿，聲稱追究，擬入稟高等法院作誹謗索償。

6月10日餐廳老闆再發文，給余德丞一封公開信，作最後通牒，要求他道歉。信中寫道：「余德丞先生：這是你的公開信，講笑納！我不要金！不要銀！只要你說對不起三個字！由今天至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起，咁，控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。」

昨日餐廳老闆向余德丞發出第二封公開信，寫道：「余先生，來道歉吧！莫怕我狂，狂人心存厚道；余先生，來道歉吧！莫笑我癡！癡心愛香港的人難找！」信中提到：「道歉一定要真誠，不要假，不要浮誇造作」。今晚餐廳老闆發出第三封公開信給余德丞：「今月距限期尚餘三天，請來真道歉吧！」

余德丞一直未有就事件作回應，日前曾在社交網發文寫道：「開心笑一下，唔開心笑三下 #smiley#yummy#happy」昨日在個人YouTube頻道上載新片，他身處ViuTV錄影廠外，透露會以嘉賓身分亮相ViuTV節目，內容暫時不透露。

（即時娛樂）