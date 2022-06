next

黃耀明今天(16日)60歲生日,他在社交平台上載郊遊時的照片,留言︰「And just like that 我登六了。願我們一起長大的,越夜越美麗......」王宗堯、岑寧兒、張敬軒、當奴、少爺占等圈中好友,先後留言送上生日祝福。何韻詩說︰「願我最愛的天使人兒們都有天地看守及保佑。生日快樂,祝平安。」

身在英國的黃偉文於社交網分享跟黃耀明的舊合照,他說︰「原來越熟的人越少合照,所以每年來到這個時候我都特別煩...... 相簿翻半天,終於找到一張8年前在金馬獎後台的。為了慶祝你登六,我為你保留了一首情歌,叫《明者明》,快給我旋律!生日快樂,我的明哥。」

