容祖兒42歲生日收驚喜 被蔡卓妍連環吹熄蠟燭 (13:53)

容祖兒今天（16日）42歲生日，身在內地工作的她，獲蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）及經理人霍汶希（Mani）等好友送上驚喜生日會，還有她最愛的Miffy生日蛋糕，令壽星女非常開心。不過，當祖兒在蛋糕前許願時，卻被阿Sa捷足先登，連環吹熄兩個生日蛋糕的蠟燭，十分搞笑﹗

祖兒說︰「我的好姊妹，有一位特登飛過嚟，有兩位攰到剩番個軀殼，都盛裝打扮過嚟（霍汶希、蔡卓妍、鍾欣潼），仲有三位也過來吃一頓飯就飛回家。這個生日能給我親眼見到摸到真感恩，哪怕俾佢吹晒我啲蠟燭又有咩所謂啊。昨天晚上沒有大事慶祝，只係獎勵自己去按了一個非常爽的摩，開心，當然，但更多是內心的平靜和溫暖。我真幸運，在這個圈子裏認識到很多很好的真心朋友。友情這東西要建立太難但是要破壞卻是太容易，這麼多年來我都小心翼翼的保護住每一顆友情的幼苗，因此我收到好多好朋友的祝福。有些連群結隊在12點前給我視像，望到一個個熟悉的面孔，眼淺的我又好無出息咁眼濕濕。大家各自生活，各有自己煩心的事，能夠記得，並且拿起手機給我送上一句生日快樂，然後再順理成章閒聊幾句，這些都是令我心滿意足的事。人生短短幾十年，你所做過的事情無論有幾多，我認為最值得珍貴嘅是人與人之間的感情。多謝我媽媽，生日快樂容祖兒。」

阿Sa說︰「Happy birthday﹗好開心今年終於吹咗你支蠟燭，歡迎你下次吹番我嗰支。願望一齊許，我嘅即係你嘅你嘅即係我嘅。」阿嬌則表示︰「祖兒，生日快樂，你就像是一個小太陽，和你在一起的時候，周圍總是充滿陽光溫暖和歡笑。好幸運有你在身邊，也好開心每年的生日都能陪你一起過，我們愛你。」

Mani說︰「祖祖，我同阿Sa、阿嬌為妳準備嘅生日驚喜點呢？喺咪好驚喜好開心呢？ 今日妳生日，祝妳萬事勝意，好事接踵而來，都希望妳唔止生日，而喺每一日都開心快樂，繼續喺台上閃閃發光，好嘅作品源源不斷，總之，我哋會一直守護喺妳身邊，希望八十歲九十歲嘅生日都一齊過！老母愛你，生日快樂﹗」

（即時娛樂）