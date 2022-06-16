何超蓮爆賭王曾被暗殺過3次 住酒店1層樓要有3個保鑣 (14:47)

已故賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，最近接受內地節目《不止於她》第二季訪問時，分享成長經歷及與父母的相處點滴。超蓮出世時，何鴻燊已經70歲，她透露爸爸特別寵她的原因其實很膚淺︰「因為我爸喜歡孝順跟漂亮的，我挺孝順。我覺得親情對我來說是很重要，放第一位。」超蓮表示賭王把家庭、事業兩者平衡得很好，她在香港讀書時，功課都是賭王親自檢查的，補習老師也是賭王安排。

談到自己被保護得很好時，超蓮突然爆料，指賭王曾在澳門被人企圖暗殺過3次，她小時候住葡京酒店時，門口會有一個保鑣，走廊及可能電梯位置也有一個保鑣。超蓮笑言︰「我覺得也有一點是可能因為怕我們晚上自己偷溜出去玩。」超蓮從小讀公立學校，她回憶小學時每星期只有10元零用錢︰「因為我媽媽（三太陳婉珍）覺得是意思意思，要吃什麼我們就從家裏帶給你，所以我小時候覺得自己賊窮。」

超蓮又帶主持人去三太在澳門最喜歡去的茶餐廳，透露三太年輕時有很多追求者，但她只顧工作，後來為爸爸的大太太做看護時也是死心眼地工作。她說大太太覺得三太很可靠、很乖及漂亮，又覺得賭王好像很喜歡她，於是為二人製造機會。超蓮說︰「重點不是我媽自己去找我爸，是我爸喜歡她，然後大太太給他們製造機會，然後就跟我媽說，我希望你可以幫我照顧好他，因為我也沒有辦法照顧他到老這樣，所以才在一起的，所以我爸爸是我媽的初戀。」

（即時娛樂）