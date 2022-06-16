謝賢型爆黑超Look爭影帝 吳君如騷白滑玉背搶影后 (17:06)

「第四十屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於今年7月17日假九展舉行。「香港電影金像奬協會」今天（16日）發放最佳男、女主角候選人造型照，散發影帝影后風采。

本屆「最佳男主角」是「跨世代」之爭！曾在無數電影中主演的謝賢（四哥）是「第三十八屆香港電影金像奬—終身成就奬」得主，從影近70年，他在《殺出個黃昏》中以演繹專為老人了結生命的殺手而首次入圍「最佳男主角」，亦是最年長的金像影帝候選人。若四哥獲獎，是香港電影金像獎歷史上最年長的影帝。

林家棟在第三十八屆金像獎憑《樹大招風》首度獲提名即封帝，今次第2度入圍「最佳男主角」，更同時拿下2個候選資格—在《智齒》中飾演一名因妻兒遭車撞死而懷有大恨的警員；以及在《手捲煙》中扮演以走私為生的退役華裔英兵。

「金馬影帝」吳鎮宇曾在第二十屆金像奬榮獲「最佳男配角」，今次憑《濁水漂流》中無家癮君子一角，第6度競逐「最佳男主角」。《媽媽的神奇小子》是新晉演員梁仲恆首度亮相大銀幕之作，扮演香港殘奧短跑金牌得主蘇樺偉，他形神兼備演出，讓他同時獲得「最佳男主角」及「最佳新演員」的提名。

5位入圍「最佳女主角」的候選人，實力毋庸置疑。吳君如曾在1998年奪得金像奬「最佳女主角」，她今次憑藉《媽媽的神奇小子》片中「蘇媽」一角，與2位演繹少年及成人版蘇樺偉的演員—馮皓揚及梁仲恆的深情演出，打動評審再度入圍。

曾膺金像獎「最佳女主角」的國際影后鞏俐，在講述中國女排的電影《奪冠》中，飾演靈魂人物郎平，其入木三分造型與演出，就連郎平本人也讚賞不已。

模特兒王丹妮同樣演繹真人的角色，她在《梅艷芳》片中維妙維肖的外形、說話語氣及眼神，舉手投足均有「百變天后」梅姐神髓，並獲得「最佳女主角」及「最佳新演員」雙提名。

周秀娜在《馬達‧蓮娜》飾演一名早上當酒樓侍應、晚上當陪酒並有一段不為人知過去經歷的女郎，情感複雜不易演繹。

劉雅瑟在《智齒》中演毒癮少女，因毒駕撞死警員的至親，為了救贖而當上該警員的線人，她憑七情上面的內心戲及拼搏打鬥演出，首度候選金像獎影后。

（即時娛樂）