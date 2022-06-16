十八年後2.0｜由霸氣豬肉婆變市儈問米婆 尹詩沛4分鐘「終極告白」獲讚 (17:55)

無綫劇《十八年後的終極告白2.0》本周內容緊張刺激，隨着劇情推進，何大勇（曹永廉飾）終極身分曝光，原來阿廉是被Queenie（譚凱琪飾）撞死的大肚婆老公，問米婆鄧燕霞（尹詩沛飾）只是大勇「愛的替身」。

大勇為了替死去太太報仇而走火入魔，連環禁錮「假老婆」燕霞，以及患有自閉症的周明光（林子超飾），明光更被他嚴刑逼供致死，相當瘋狂。另邊廂，Kammy（阮兒飾）被揭發遭人殺害，由於大勇曾經拷問阮兒，兇案現場留有大勇的指紋；正當矛頭直指大勇時，大勇卻被發現身亡，再度引爆新一輪疑團。

尹詩沛（Nicole）的演出獲網民讚賞，昨晚甫開場，當中Nicole近4分鐘含淚「終極告白」，只見她全程口震震交代假扮人妻來龍去脈，回憶片段中的Nicole貪財、為食又懶惰，但在病牀上回首過去的她，不但勁掙扎兼慌張，更一度崩潰爆眼淚。

Nicole在《十八年後》第一輯演霸氣豬肉婆，今回演市儈問米婆。為演好問米婆，Nicole受訪時透露事前做足準備，更參考了前輩例如羅蘭及謝雪心等扮演問米婆的作品。她稱由於問米戲拍攝太逼真，最終製作組忍痛刪減，Nicole說：「其實拍晒成個問米儀式，但出嚟效果太驚嚇，經過商量之後，決定刪減咗少少，唔想嚇親觀眾！」

提到對手阿廉角色設定瘋狂，Nicole在劇中被對方虐打，對此Nicole稱拍攝相關場口前已排好所有動作，她說：「所以好安全，完全冇整親，同埋我發覺自己原來累積咗好多畀人打嘅經驗。」

（即時娛樂）