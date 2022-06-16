合作拍廣告被Do姐讚乖巧聰明 姚焯菲期待7月新西蘭旅行 (18:28)

鄭裕玲（Do姐）、姚焯菲（Chantel）合作拍廣告鬥演技，Chantel飾演Do姐的小助理，表現精靈可愛。Do姐向工作人員大讚Chantel乖巧聰明︰「訪問過她多次，她識唱歌，好乖女，又靚女。我亦訪問過她爸爸，全家人好融洽，她爸爸經常接她放學，相當惜囡囡，更陪她工作到夜深。她未夠年齡領取消費劵，我問她會否打父母主意，她相當乖，不會扭計shopping。」獲Do姐稱讚，Chantel十分開心︰「有看過Do姐的作品，亦有看她主持的節目，Do姐口才太好，見識廣博，與拍檔過招常有不少火花，希望可以與她再合作拍攝節目，因為可以從她身上學到口才及應變急才。」

Chantel正忙於準備考試，將在放暑假時與家人去新西蘭旅行。她說︰「現在忙於準備月底的考試，之後完成手頭上的工作，7月會和家人去新西蘭旅行。我們一家人十分期待，很開心，皆因已有兩年多沒去旅行，屆時可以『充電』，看看會否啟發創作靈感。」新西蘭正值冬天，Chantel笑言此行是「避暑」︰「冬天要準備很多東西，要買旅行篋、羽絨褸、保暖鞋等禦寒衣物，還有相機等電子用品，一家四口出發要好多準備，我已約好爸媽與妹妹，完成考試後一齊去shopping。」

（即時娛樂）