Nowhere Boys 7月麥花臣開騷 大玩「太空旅行」主題 邀觀眾帶行李睇騷 (18:40)

5人男子樂隊Nowhere Boys將於7月23日在旺角麥花臣場館,舉行一場「Nowhere Boys "Know Where to Go"音樂會2022」,日前他們在Ig直播公布喜訊,下周四(23日)早上10時起,Telegram「Nowhere Boys & Girls」會員優先訂票。

每次Nowhere Boys開騷,都設定特別主題與觀眾互動,上次主題「選擇」,邊唱邊由觀場即場投選接下來唱的歌,非常有趣。

鼓手Nate表示今次主題「太空旅行」,邀請觀眾穿旅行裝。鍵琴手漁佬說:「度假feel?」Van笑說:「唔係,Nate度假feel會著沙灘裝,我驚佢踢拖上台!大家要full gear,森林旅行裝,認真玩!」低音結他手Hansun笑說:「可以帶埋行李箱,裝備齊全。」

除了設定Dress Code,Van透露今次開騷會加強舞台設計,他說:「好開心,我哋一直都好想喺麥花臣開騷,等咗好多年。今次演唱會比以往upgrade好多,包括會有一個好大嘅video wall,多咗好多視覺效果,多謝公司。」

漁佬笑說:「過往我哋幾個人喺個台上,好似小型舞台劇,今次畫面上會更豐富。」每次開騷,結他控Kenneth都會帶幾支珍藏上台,他透露已向朋友借出價值7位數的古董結他,其他成員聞言即笑言要交換樂器表演。

