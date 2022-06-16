Nowhere Boys 7月麥花臣開騷 大玩「太空旅行」主題 邀觀眾帶行李睇騷 (18:40)

5人男子樂隊Nowhere Boys將於7月23日在旺角麥花臣場館，舉行一場「Nowhere Boys "Know Where to Go"音樂會2022」，日前他們在Ig直播公布喜訊，下周四（23日）早上10時起，Telegram「Nowhere Boys & Girls」會員優先訂票。

每次Nowhere Boys開騷，都設定特別主題與觀眾互動，上次主題「選擇」，邊唱邊由觀場即場投選接下來唱的歌，非常有趣。

鼓手Nate表示今次主題「太空旅行」，邀請觀眾穿旅行裝。鍵琴手漁佬說：「度假feel？」Van笑說：「唔係，Nate度假feel會著沙灘裝，我驚佢踢拖上台！大家要full gear，森林旅行裝，認真玩！」低音結他手Hansun笑說：「可以帶埋行李箱，裝備齊全。」

除了設定Dress Code，Van透露今次開騷會加強舞台設計，他說：「好開心，我哋一直都好想喺麥花臣開騷，等咗好多年。今次演唱會比以往upgrade好多，包括會有一個好大嘅video wall，多咗好多視覺效果，多謝公司。」

漁佬笑說：「過往我哋幾個人喺個台上，好似小型舞台劇，今次畫面上會更豐富。」每次開騷，結他控Kenneth都會帶幾支珍藏上台，他透露已向朋友借出價值7位數的古董結他，其他成員聞言即笑言要交換樂器表演。

（即時娛樂）