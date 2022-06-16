焚身｜鄭嘉穎戲中被陳靜介入婚姻 稱現實生活沒出軌可能 (19:35)

鄭嘉穎、陳靜、朱晨麗、蘇志威、羅蘭、陳嘉倩、張敬仁等演出的驚慄愛情電影《焚身》，將於本月30日上映。電影公司今日公開香港版海報及首回預告，陳靜飾演癡情第三者，介入鄭嘉穎和太太朱晨麗的婚姻，使出不同招數搶人老公，甚至成為嘉穎兒子的鋼琴老師等，務求用盡一切辦法佔據嘉穎。

嘉穎在現實中既是慈父又是愛妻號，他被問到如碰到狂蜂浪蝶會如何處理時，直言會用盡一切方法不讓它發生。他說︰「我負擔不起後果，而且我非常珍惜自己的家庭，也不喜歡飲酒。出軌在我身上的可能性近乎零，除了打波或與朋友吃飯，我已不外出，天天留在家。我太太（陳凱琳）也認識我的朋友，甚至或有他們的聯絡，太太知道我所有事情，所以這故事發生在我身上的機會是零。我除了打波就是留在家中，怎會出軌！」

陳靜形容自己對愛情非常理性及黑白分明，不會跟已有另一半的異性作進一步交流，而且會保持避忌，以免引起不必要誤會。她說︰「大家很難成為朋友，因為不會約出來、不會聊天。不可以在這些事上犯錯，我也不想別人這樣對我，所以更加不會這樣對人，我相信這世界是有因果的。」

朱晨麗在戲中被陳靜介入婚姻搶夫，她表示其戲中角色很善良，為了小朋友希望維持完整家庭。被問到事情如果發生在自己身上會怎辦，朱晨麗說︰「我覺得有了小朋友，無論發生任何事都以家庭為先，但如果拍拖的話就未必會這樣。」

（即時娛樂）