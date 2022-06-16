C君又有新搞作？疑惡搞J2 Logo 嚇親「大肚婆」倪嘉雯 (19:45)

鄭詩君（C君）自獲委任為J2創意總監後，致力創作不同類型的綜藝節目。近日J2又有新搞作，J2官方社交網最近上載了一連串惡搞J2 Logo的宣傳短片，邀請了不少新生代有潛質的小花，包括憑在《愛‧回家之開心速遞》中飾演女主播成功入屋的倪嘉雯（Carmen）、「後生女」黃紫恩（JoJo）及陳欣茵（Sonya）、去年入圍港姐的葉靖儀（Michelle）等擔任短片主角，似暗示J2即將推出全新Logo。

眾人之中，以Carmen及JoJo演出最為亮眼，Carmen在一條名為「蠢蠢欲動」的宣傳片中，飾演甜美清純大肚婆，這位大肚婆於照超聲波時驚現異動，就是BB的超聲波，忽然換成疑似J2新Logo的超聲波，嚇到Carmen花容失色。

至於JoJo演出的宣傳短片名為「爆房入屋」，有不知名男子出動斧頭企圖破門而入，她全程嚇至失控尖叫，最後破門「入屋」的，竟又是疑似J2新Logo，相當搞鬼。

除了惡搞宣傳片，J2日前還上載了名為《I Just Wanna借啲易》的全新MV，不過相關MV相當神秘，除了沒有公開作曲、填詞及主唱真身外，亦沒有道明推出歌曲所為何事，網民只憑歌詞及MV畫面估估吓。

（即時娛樂）