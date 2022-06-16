黑金風暴｜林峯慫恿追多個女 黃浩然耍手擰頭︰唔好搞喇 (20:30)

林峯、黃浩然在香港開電視劇集《黑金風暴》中，分別飾演重案組高級督察韋景聲、香港廉政公署高級調查主任賀偉廉，兩人聯手調查真相、緝拿兇手。林峯拍攝《黑》劇其間初為人父，不時向好兄弟黃浩然取育兒經。兩人雖然相識多年，卻是首次有那麼多對手戲，因此在開拍前專誠相約見面，討論角色演繹。

黃浩然透露二人過往曾飾演相似角色，但今次在如何突破演技、帶給觀眾新鮮感上有一定難度。林峯說：「我近年多演警察角色，但今次不同的是和好兄弟浩然合作。我們之前曾一起拍古裝戲，講到最多對手戲，今次是第一次，當中最難忘的一場戲是我被浩然鬧到不能反駁。他在那場戲很man，英雄救美之餘，有點喜感又可以帶出兄弟間的矛盾。」

拍攝其間，林峯成為新手爸爸，經常向黃浩然請教心得，更慫恿已為兩子之父的黃浩然追多個女。黃浩然哭笑不得：「我唔好搞喇，你最好追多個，一仔一女。」林峯聞言說：「承你貴言。」劇中有不少動作場面，林峯初為人父未有特別惜身︰「在安全情况下，自己做到都自己做，好少用替身。」黃浩然表示同劇有很多他欣賞的演員︰「吳啟華飾演我上司，今次終於可以和他合作。他依然是這樣nice，很風度翩翩的前輩。」

（即時娛樂）