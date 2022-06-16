《為何是吳秀才？》收視報捷 權相佑驚喜客串 (20:45)

李鎮赫（左圖）和裴仁爀（右圖）在《為何是吳秀才？》表現亮眼。（大會提供）

由黃寅燁（左圖）和徐玄振（右圖）主演的韓劇《為何是吳秀才？》收視不俗，權相佑驚喜客串。（大會提供）

韓星徐玄振和黃寅燁主演的Viu Original原創韓劇《為何是吳秀才？》，首周收視報捷，榮登同時段劇集收視冠軍。除了黃寅燁和徐玄振的姊弟戀外，型男權相佑亦有份驚喜客串。劇中演「律師樓富二代」的崔允尚（裴仁爀飾）和「前偶像練習生」南春風（李鎮赫飾）最為搶眼，2位年輕演員更是近年冒起的新生代男神，前途無限。

現年24歲的裴仁爀在2019年透過微電影出道，去年憑《我的室友是九尾狐》學長角色，成功打開知名度，他被網民發現跟尹斗俊、南柱赫撞樣，高顏值深入民心。除了透過演技征服觀眾，他也熱衷經營社交網，日常穿搭更被封為新一代「BFable」代表。

提到跟徐玄振首次合作，裴仁爀心情激動緊張，為了展現「富二代」衣食無憂的形象，他還特地增重18磅。曾被封為「萬年男二」的他，近日亦宣布伙拍《The Penthouse》女星韓智賢，擔正青春校園劇集《Cheer Up》，讓劇迷興奮不已。

至於劇中演前偶像練習生的李鎮赫，可謂人生如戲。年前他憑選秀節目大翻紅，隨即登上韓國NAVER「實時熱搜」第一位，更因而獲得廣告商青睞，接連斬獲化妝品、服裝等廣告代言，人氣爆燈！

不過李鎮赫出道前也經歷了不少辛酸，過去他亮相《黃金漁場》透露中學階段曾被人霸凌，還因為患有先天性心臟病而在出生時接受手術：「我從出生就有（心臟瓣膜功能不正常），唯一一次因為它（疾病）感到障礙，就是成為練習生的時候，我的體力跟不上其他學員，當時也曾經考慮是不是要放棄夢想。」

然而身體並沒有為李鎮赫帶來限制，他反而加倍練習，最終更成功出道，就連主診醫生也感驚訝。他亦透露為了不加重心臟負擔，養成不煙、不酒、不飲用含咖啡因飲品習慣，平日也只會透過享受美食來減壓。

（即時娛樂）