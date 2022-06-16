實名制售票難阻炒風 Tyson Yoshi認難杜絕：阻止炒上炒 (21:13)

Tyson Yoshi由英國返港肥了11磅，他表示沒被女友嫌棄，反而覺得他好好攬。（資料圖片/柯美攝）

Tyson Yoshi（程浚彥）今天（16日）到銅鑼灣出席《MY NEW WORLD ORDER》藝術展，還原Tyson Yoshi日常創作空間，展示巨型Tyson頭像、藝術作品、演唱會紀念品、黑膠唱片和Figure等，吸引近百粉絲圍觀。

Tyson Yoshi為打擊嚴重的「黃牛飛」問題，採用實名制賣飛，但有人說實名制起不到作用，不能遏止炒飛，他承認是很難防止，「好難杜絕晒，只是阻止炒上炒。（心痛粉絲買貴飛？）團隊辛苦籌備演唱會，黃牛黨輕鬆按個掣就賺錢，又心痛粉絲買貴飛，所以我才說『我又未死，買不到飛，下次睇囉』，不想粉絲買黃牛飛」。

對於有人潑冷水，指他白費工夫？他認為試一下沒壞：「我的心態是掙夠錢就得，要掙錢就不做這行，吃力不討好，希望將來回望，知道有人為打擊黃牛盡過一分力，我的努力有人看到便可。」

Tyson Yoshi早前和工作伙伴在英國休息1個月，每天早餐後便在屋外沙灘曬太陽、歎咖啡，過着悠閒生活，肥了5kg（11磅）返港。為了8月假Star Hall舉行的演唱會，正努力減肥和操肌，他笑說：「上次演出開了騷肌先例，今次不騷，驚粉絲叫回水，由於距離演唱會只得個半月時間，所以現在早晚跑步，下午做gym，希望盡快回復狀態，重災區是個肚腩。」Tyson Yoshi表示沒有被女友嫌棄，女友反而喜歡他有肚腩，覺得好好攬，他又透露計劃明年1月和女友赴英旅行。

（即時娛樂）