J2台新節目 陸永孖鄭子誠尋找外星人 蘇民峰開壇即場催運 (22:38)

J2台明天在西九舉行節目巡禮，口號是「再出世」。（大會提供）

近日無綫J2台推廣新台徽，明天（17日）在西九舉行J2節目巡禮，口號是「再出世」，推廣下星期一（20日）新節目播出安排。新生代的82台會有23名真正後生仔女J2ers導航，今天率先預告下星期J2台節目。

第一晚會有《晚間聽聞》，由日本通周奕瑋伙拍「後生女」黃紫恩（JoJo）、《愛‧回家之開心速遞》演女主播的倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）、吳兆麟（Alan）、「翻版王浩信」林俊其（Kris）、布樂文（JB），以新聞形式論盡世界各地熱話。

另外，一星期播4晚的節目《呢鋪開乜》，分別《開火》、《開卷》、《開腦》同《開壇》，除了講食，玄學家蘇民峰會開壇接電話，即場趨吉避凶。

星期二會有由伍韻婷（Julianna）、何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）、譚焯升（Clevis）、施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）主持的《關注關注組》，熱講近年的網上「關注組」。

到星期四《Blah Blah Blah試新室》8位主持︰胡敏芝（Karen）、黃嘉雯（Carmaney）、林沚羿（Venus）、何沛珈（Roxanne）、馮子亮（Liam）、陳國麟、倪嘉雯、陳若思，會將KOL最喜歡玩的「開箱直播」搬到電視，由玩具、衫褲到奢侈品都會開來看。

由吳兆麟、《冇人性教育》主持胡敏芝及黃紫恩則會在星期五《不正常愛情研究所》任主持，邀請嘉賓齊探討正常，甚至不正常如出軌、不倫戀的另類愛情故事。

鄭詩君（C君）好拍檔陸永主持的《666永︰逝者代言人》反應不錯，今次再向高難度挑戰，跟「靚聲王」鄭子誠、伍庭熾合作，翻開美國X-File，解構不明飛行物（UFO）、外星人及外星文明傳言。

（即時娛樂）