「肉檔AK」劉宋威拍片哭訴被歧視︰點解有紋身就唔係好人 (14:20)

劉宋威深夜在社交平台上載自拍片，哭訴因身上的紋身及屋邨出身被歧視。（劉宋威Ig圖片及片段截圖 / 明報製圖）

荃灣豬肉檔店長劉宋威被指貌似男團MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK），被封「肉檔AK」，吸引不少街坊慕名幫襯邀合照，更火速成為街市界紅人，早前首次出席公開活動吸引300「威威豬」（粉絲暱稱）捧場，更成為廣告界新貴，短短一個月內拍下3個廣告。不過，人紅是非多，劉宋威不斷被網民起底，傳他並非好人，曾是古惑仔等。

劉宋威昨晚在社交平台拍片，就其種種負面傳言作出澄清，其間一度落淚。他說︰「近日收到好多唔少嘅報道，好多負面嘅說話，話我唔係好人，話我係黑社會。首先我想澄清番，我只係普通一個屋邨成長嘅人，都係基層出身，亦唔係大家所講嘅黑社會。點解喺屋邨長大就係一個黑社會？點解有紋身嘅人就唔係好人，就要畀人歧視？點解我自己嘅事業，去賣豬肉就會揸把刀去斬人？之前聽過好多人講，人紅是非多，實會畀人攻擊。依家自己明白呢個道理，感受到係幾大壓力，幾唔開心，但係冇辦法，把口生喺人哋度，我控制唔到，我只可以做好自己。希望大家唔好成日標籤有紋身嘅人或者屋邨長大嘅人就係黑社會，就唔係好人。」

劉宋威在片尾透露已請了位紋身師傅為他設計一款紋身紀念「威威豬」，以及紀念他這一刻的存在。劉宋威最後多謝一直支持他、維護及關心他的朋友。

（即時娛樂）