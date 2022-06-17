尋人記II｜「杯麵男孩」志文盼有天找到泰籍生母 (15:58)

無綫《尋人記II》昨晚播出第9集，攝製隊一口氣尋覓5位昔日新聞主角，包括「追星族」艷輝、1985年上電視台參加模仿近藤真彥比賽的藝人韋家雄、越南華僑「廚神」黃亞保、算術天才「神童輝」，以及曾於第3集現身的「杯麵男孩」徐志文。

去年拍攝期間，志文主動向方東昇展示出生證明，請方東昇助他找回母親，表示其最大願望是跟生母開開心心吃一頓飯，煮最拿手的車仔麵給她吃。攝製隊憑一張「穿咗窿」的出生證明與志文展開尋親之旅，志文先按攝製隊建議補領出世紙，確認泰籍母親全名為Vilai Chunchom，可惜因年代久遠，出生醫院銷毀存檔，出生證明上的住址亦已清拆。正當茫無頭緒，志文無意中找到一本寫滿泰文的筆記簿，在居港泰國人盛哥及親友幫忙下，於泰國東北部找到疑似志文媽媽，可惜最後發現只是同名同姓及同住一條村。攝製隊轉而向紅十字會求助，職員譚姑娘及林姑娘了解志文的個案後，指資料雖然不多，但能夠鎖定泰國東北部已對尋人過程甚有幫助，並指紅十字會也曾單憑名字成功尋人。紅十字會今年1月刊登了志文的尋母啟事，截至節目開播前，尋親尚未成功。

本集另一個案主角、昔日劉德華忠實粉絲艷輝，攝製隊一年半前已全方位搜尋，先後去信歌迷會、走訪信和，及尋找當年與艷輝受訪的唱片店店主阿輝。在信和熱心店主區生持續一年多的努力，攝製隊終於尋獲阿輝。與艷輝足足20年沒有聯絡的阿輝，竟記起艷輝以往任職的公司名稱，攝製隊在該公司員工幫忙下，成功聯絡艷輝。上月中《尋人記II》首播後，攝製隊終於與艷輝見面。

（即時娛樂）