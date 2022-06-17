張敬軒收Ian模型車感動想喊 談入行遺憾事 講錯啤酒品牌名 (16:31)

張敬軒指Ian送贈的模型車令他最感動；Jay的自製演唱會門票最有心思。（大會提供）

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》，明晚（18日）播出第19集，製作組邀請剛完成26場紅館演唱會的張敬軒，擔任本集嘉賓，和觀眾分享演唱會趣事。

軒仔在演唱會中邀請不同歌手擔任嘉賓，歌手們送給他的禮物，成為每晚個唱的關注點。當被問到哪位嘉賓送的禮物，令他留下深刻印象時？軒仔認為馮允謙（Jay）親手畫的演唱會門票、岑寧兒的擁抱，及陳卓賢（Ian）的模型車，令他留下最深刻印象。

軒仔覺得Jay用心準備禮物，甚至將門票上的條碼畫出來，每一筆都充滿愛。岑寧兒的擁抱則是軒仔期待已久的禮物，因為軒仔很喜歡她及她的歌，更稱她為女神。至於Ian的模型車，讓軒仔憶起兒時無法買模型車的遺憾，軒仔感激Ian送他模型車，收到禮物時幾乎感動到哭泣。

製作組亦模仿經典節目《今夜不設防》，進行《爆谷不設防》環節，與張敬軒大談入行多年憾事，其中一件讓張敬軒十分遺憾的事，是幾年前在內地為某啤酒品牌表演時發生的小插曲。

當時A啤酒品牌在3萬人體育館舉行演出，軒仔是其中一位表演嘉賓，但活動前他曾為另一個啤酒品牌，舉行過12場演出，經常提及另一個啤酒品牌的名字，所以在A啤酒品牌演出時，不小心說出競爭對手的品牌名字。這件事情在張敬軒心中留下深刻的印記，到現在也覺得很遺憾。

（即時娛樂）