鄭秀文紅館未有期已欠一身飛債 為食蘿蔔糕不想農曆年開騷 (19:25)

鄭秀文（Sammi）今日出席超市50周年廣告首播活動時，自言8月19日也踏入50歲，因此覺得這次的代言工作十分有意義。她說︰「人生快踏入另一階段，經常幻想50歲後變成怎樣，臉部肌肉會否下垂，慶幸沒有。人生一步步行，每個年紀也可以活出自我。我很努力保持身心健康。當然，人始終有衰老的一天，難說疾病何時要來，總之我會處之泰然，樂觀面對。歷練好一點，對人處事也不會太執著，最重要活得自在和開心。有工作、開演唱會，我仍然會有團火。」

提到早前在社交網透露有意明年再開演唱會，Sammi沒想到她那番話竟引起撲飛潮︰「很多朋友向我撲飛，我欠下一身飛債﹗如紅館批到檔期就做，但最好不要農曆新年檔，我怕要喼弗，不能吃蘿蔔糕好陰功！」MIRROR、Tyson Yoshi開騷均以實名制形式賣飛，Sammi被問到對實名制有何看法時說︰「我不懂得，如果識就一早畀意見。我沒能力照顧這方面的事，我的責任是做好演唱會，其他交由唱片公司處理。」

至於許志安是否今年正式復出，Sammi稱丈夫已簽了唱片公司，她會拿起吹氣棒為對方打氣。Sammi說︰「他（許志安）的心態要準備，要準備好面對人群和面對自己。我覺得這是最好的時間，覺得他身心已準備好了。」Sammi坦言沒想過夫妻檔開騷，以一句「市場上有很多人可以邀請做嘉賓」來避談會否邀許志安任個唱嘉賓。至於會否夫妻檔參與真人騷，她直言其個性不適合拍真人騷︰「我最不怕表露真性情，但比較喜歡出唱片及開演唱會。」

（即時娛樂）