洪天明拍戲獲妻兒探班 爭取親子時光 陳靜難忘臨終時真情剖白戲分 (19:49)

由張兆輝、陳靜（DaDa）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、何華超、Joe Junior、車婉婉、張達明等合演的《被消失的凶案》已上映。

戲中洪天明飾演居住於劏房、患有類風濕關節炎及濕疹問題角色，每次開工需要花6至7個小時化特技妝，變成「爛面超」，雙手及手肘關節位置都加了水皰，相當仔細。洪天明近年長留內地工作，與太太周家蔚及兩個兒子分隔兩地，在拍攝《被》難得留港工作，家蔚專程帶同兩個兒子去探班。

2個兒子不停向爸爸撒嬌，坐大髀之餘又圍著天明轉，非常黐身，其間幼子對天明的特技妝感興趣，嘗試摸天明凹凸不平的雙手，天明耐心向兒子解釋，這是類風濕關節炎及濕疹的症狀。

戲中與天明關係密切的DaDa表示，最難忘一場戲分是自己患絕症，在病房臨終前向天明及兒子交代身後事的感人場口，拍攝前DaDa與天明靜靜地坐在一旁培養情緒，到正式拍攝時，天明及DaDa亦感動落淚，DaDa說：「戲中我飾演嘅角色言鳳萍終於搵到真愛，幸福過一段時間，喺患病臨終前想身邊愛自己嘅人唔好咁難過，就將真心話笑住同佢哋講，希望佢哋好好生活落去；現實中我覺得一個人要離開時，最愛嘅人喺身邊，已經係好感動嘅事。」

（即時娛樂）