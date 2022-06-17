衛詩張進翹唱盡「貓王」皮禮士利經典金曲 (21:02)

電影《貓王》（ELVIS）將於下周四（23日）上映，邀請了衛詩（Jill）和「造星」出身的張進翹（Mansonvibes）聯手演出「One Night With Elvis」，他們唱出多首貓王經典歌曲，陳柏宇、林德信、Dear Jane主音Tim 、鍾舒祺、梁雍婷等到場支持。

電影《貓王》將已故搖滾傳奇天王「貓王」皮禮士利 （Elvis Presley）一生，震撼而感動地重現大銀幕。提到貓王，必定是其多不勝數的經典歌曲，衛詩一連唱出《I'll Fly Away》、《That's All Right》、《Heartbreak Hotel》、《Unchained Melody》，令大家聽出耳油；而Jill表示已看了電影《貓王》，她說：「電影中歌曲聽完真係會無限loop，加上一直好喜歡導演Baz Luhrmann作品，今次新戲一貫佢嘅風格！而男主角奧斯汀畢拿 （Austin Butler）演出貓王神髓，更加係我鍾意嘅type，好靚仔呀！」

張進翹也為大家一口氣唱出多首經典歌曲，作為90後，何解會對貓王有興趣？他表示：「就算從來無見過貓王，但貓王對流行、音樂上影響深遠，不論是否喜歡玩音樂，相信都會聽過貓王。而貓王經典歌多不勝數，又怎會不喜歡？」

（即時娛樂）