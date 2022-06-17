C君指J2創意總監似看更 以電視大賽形容新節目排陣：互相尊重欣賞 (21:10)

C君表示該23位「J2ers」，也是經過監製和幕後團隊逐一面試才揀出，非由他指定點名。（劉永銳攝）

C君不喜歡電視大戰說法，他會以電視大賽來形容，就是互相競技、尊重和欣賞。（劉永銳攝）

無綫J2台近日更換全新台徽，並於下周一（20日）起，陸續推出總共18個﹑內容及風格不同的全新自家製綜藝節目，今天（17日）舉行名為「再出世」記者會。

有份參與主持節目的洪永城、梁諾妍、陸永、蘇民峰、林溥來等上台介紹內容，連同23位年輕新生代「J2ers」曬冷登場，身為J2創意總監的鄭詩君（C君）則壓軸上台，與眾人大合照留念。

C君受訪時自嘲創意總監只是「看更」一名，節目交予外判或一班創作團隊負責，他未有親自參與節目拍攝。記者會原本早於幾個月前策劃，受疫情影響延期至今，形容「620」是好日盼有好開始。

他解釋改台徽不是很大件事，大家一早有構思想改變，而公司也在有限控制情况下表示極度支持。對於23位「J2ers」，也是經過監製和幕後團隊逐一面試才揀出，非由他指定點名，更表明每人也嘗試機會，如果表現不理想，就會汰弱留強。

對於部分節目關於鬼怪及講性，C君不太擔心題材會敏感踩界，只說有嘉賓拍攝講鬼節目，拍攝途中因太驚慌或遇不安最後放棄。

問他是否借全新節目排陣當交成績表？C君說：「有人會形容現在處於電視大戰，我不喜歡這說法，因為大戰是互相傷害情况。應該說是電視大賽，就是互相競技、尊重和欣賞。J2在賽道上，只是剛起步，人家已經跑得很遠，我們只有盡力參與完成件事，已經覺得好榮幸。正因為我們剛起步，從來沒有成績表，就是最好玩地方，我認為是打場好波給觀眾看才重要。」

C君強調沒有收視壓力，得到口碑更為重要，更有部分節目已報名參加最佳電視節目競選比賽。至於賽馬節目暫時J2會繼續播。

（即時娛樂）