鄭裕玲教年輕人「脫毒」 讚余德丞電台主持做得好 (21:49)

鄭裕玲（Do姐）、馮盈盈（FYY）、何晉樂（Rock）今晚（17日）錄影新節目《脫毒要識Do》。講到「脫毒」為什麼跟Do姐有關？Do姐笑認形象夠正面，被委以重任，教育下一代向毒品Say No：「我從未遇過毒品引誘，從小就聽屋企教，社會各界亦講好多年毒品禍害，但不斷都有人受引誘，所以我都想教年輕人，不可以試，一次都不可以。」

Do姐忙電台工作，7月開拍遊戲節目，問到何時再拍劇？她直言：「好耐冇拍，我比較享受煲劇，經常在電台節目分享。」

余德丞（Dickson）加入Do姐主持電台節目《口水多過浪花》受觀眾歡迎，Do姐霸氣笑說：「我哋搵人搵得好囉！都要佢做得好先得，Dickson嘅加入令節目唔同咗，佢鍾意體育，帶來唔同資訊。」對於Dickson捲試食風波，Do姐指工作以外的事沒有留意。

Rock指《聲夢傳奇2》播出後，他也留意一班師弟妹表現，對於網民讚《聲夢2》比上屆學會員唱功好，Rock認為是好事：「吸收了上屆經驗，吸引更多人有質數的參賽者，令樂壇和比賽觀賞度更高。」馮盈盈表示讀營養學畢業，在節目中最大作用，宣揚健康飲食和生活的重要性。

（即時娛樂）