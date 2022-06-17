聲夢2｜Sabrina再振「聲」威 Gin Lee 林奕匡爭崩頭 (22:26)

《聲夢傳奇2》明晚（18日）播第2集。《聲夢2》學員名單包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）。

一眾學員將正式踏上「聲夢2」舞台，並分成5組輪流合唱考驗，讓6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶及林奕匡（Phil），根據各人表現挑選心水學員；至於郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）則分別為紅隊及藍隊擔任總監。

本輪特別之處是，每組均需「盲唱」一段時間，導師要單憑聲線及唱功挑選心水潛質學員；只要有其中一名學員被選中，「大屏幕」便會馬上升起，該組學員樣貌亦隨即全線曝光。獻唱完整首歌曲後，若有學員仍未獲任何導師垂青，則需進入危險區，並面臨隨時被淘汰機會。

本集分組名單及獻唱歌曲分別為Duncan、Timothy、Jason《愛是懷疑》，Pamela、Vivian、Crystal（梁芷菁）《可惜我是水瓶座》；Maggie、金仔、Sean、Zayden《活著VIVA》；Angel、Janees、Desta、Mandy《原來你什麼都不要》；Aster（XiX代表）、Sabrina、Nicole、Jasmine《Poker Face》。

首輪憑「超班」歌喉及唱功率先跑出的Janees及Sabrina，第2集繼續技驚四座，其中只有13歲的Sabrina，更令Phil及Gin Lee一「聽」鍾情爭崩頭。

首集因為過分緊張被張佳添狠批「一碌木」的Maggie，今集則因聲線偏沉、唱高音部分未如理想，而被安排加入男子組；由於Maggie加入組別的獻唱歌曲，是需要奔放自如的《活著VIVA》，令以「僵硬」馳名的Maggie再陷危機！到底身為「折骨Ben」（趙祥誠）妹妹備受關注的Maggie，最終能否渡過難關？

（即時娛樂）