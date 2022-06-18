黃牛黨扮粉絲求改演唱會飛登記名字 Tyson Yoshi踢爆︰你黃牛嚟㗎喎 (14:15)

Tyson Yoshi一秒踢爆留言求改門票登記名字的用戶是黃牛黨，嚇到對方立即改名。（Tyson Yoshi Ig圖片 / 明報製圖）

創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）將於8月在九展STAR HALL舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，門票昨天早上公開發售，於短短個半小時售罄。不少歌迷留言稱買不到飛，要求Tyson Yoshi加場。不過，Tyson Yoshi昨天在社交平台留言，稱演出4場已很疲累，因此不會加場。

Tyson Yoshi是次演唱會為打擊黃牛黨，以實名制方式賣飛，觀眾購票後不能更改登記名字、轉讓或退票。不過，有疑是黃牛黨卻死心不息，一個名稱包含「ticket」及「hk」、聲稱收取手續費代訂演唱會門票的Instagram公開用戶，留言問Tyson Yoshi︰「入錯名呀，真係冇辦法可以轉名或退款？」心水清的Tyson Yoshi一秒踢爆︰「你黃牛嚟㗎喎，專業少少得唔得呀？」

該用戶被識穿身分後，立即改名、將帳戶改為私人及回答Tyson Yoshi︰「牛鬼牛馬咩，嗱，畀我改我自己名啦，我入場撐你。」不過，Tyson Yoshi一於少理，以一句「have a great day」打發對方。

（即時娛樂）