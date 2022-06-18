十八年後2.0｜龔嘉欣分半鐘演繹出4種情緒 譚俊彥疑是殺妻兇手 (17:23)

譚俊彥主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》，下星期進入結局周。龔嘉欣飾演性格內斂但剛強的沈越，之前一直被指欠發揮，但隨住劇情發展，她在昨晚兩場「讀遺書」及「含淚畫畫」的戲上，發揮出極富層次的內斂式喊功，被監製王偉仁稱讚喊戲收放自如兼從不NG。

劇情講到沈越公公（陳狄克飾）病逝，沈家三姊弟哭成淚人，當中嘉欣情緒最為複雜壓抑，除了自責和傷感，也包含面對弟妹埋怨的壓力及無奈。嘉欣演出時沒有過多的情緒爆發，反以較壓抑情緒，表現出有苦說不出的心情。昨晚嘉欣在劇中意外發現公公遺書後，一字一淚將公公遺願讀給弟弟天藍（邵展鵬飾）及妹妹曉彤（鄧卓殷飾）聽。她為了顧及弟妹情緒而強忍淚水；但不經意的皺眉及顫抖的聲音，充份展現出壓抑於內心深處的傷痛。痛定思痛的沈越再到畫室為Angus（譚俊彥飾）畫畫，其間因憶及與公公生前的點滴而再度情緒爆發；由於習慣了硬淨，同時有恨於Angus，沈越雖然極度傷痛，但也只是默默垂淚，但眼神於短短分半鐘內有4次明顯變化，甚至連鼻子也逐漸變紅，由倔強慢慢走進悲傷。

飾演Angus的譚俊彥逐步「黑化」，先利用沈越悲慘身世為畫展宣傳，再以甜言𧨾沈越原諒並與其深情激吻，並對經過的天藍投以「好勝」及「奸險」眼神，然後再肉緊與沈越熱吻，令人心寒！對於譚俊彥僅憑一個眼神直入「黑化」Mode，令人懷疑殺害Queenie（譚凱琪飾）的人是他。

（即時娛樂）