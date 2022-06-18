尋人記II｜「龜兔夫婦」受訪後數月陰陽永隔 Sabrina看丈夫未曝光片段落淚 (18:04)

無綫《尋人記II》昨晚（17日）播出最後一集。攝製隊過去兩年尋獲無數昔日新聞主角，特別舉辦「《尋人記》同學會」，4位主持相約首輯曾經現身的新聞主角暢談近况，向他們送上相框紀念品。未能抽空出席的，除了以錄音向各人問好，亦有人邀請攝製隊再度登門造訪。

去年憑「甜蜜互動」感動無數觀眾的「龜兔夫婦」Sabrina與Frankie，1994年因尋求婚姻輔導接受《星期日檔案》訪問，並以「烏龜白兔」形容彼此關係。相隔一年，這對恩愛夫妻竟已陰陽永隔。在鏡頭前談笑風生、健康活潑的Frankie，受訪後數月突然急性心臟病發，留醫16日後於去年8月離世，終年67歲。Sabrina憶述丈夫離世時難掩傷痛︰「個心依然係期盼，希望（佢冇事），直至佢（心臟）停咗，醫生問可唔可以拔喉，我唔畀，堅持咗個幾鐘。」

節目播出上輯《尋人記》未曾曝光片段， Frankie在鏡頭前叮囑愛妻︰「日後如我先走一步，你要好好活下去，千祈唔好掛住我，記住！拜拜！下世有緣，我哋可以再嚟過，我哋今世過得好開心，係咁多。你要享受你自己嘅餘生，真係唔好掛住我。」

面對摯愛離世，一向樂觀開朗的Sabrina曾難以釋懷：「我跟其他人一樣會問『點解會畀一個咁嘅結果我哋呢』、『點解唔可以再同我耐啲』。」就連最愛的跳舞比賽，Sabrina也失去了衝勁：「當有日發覺原來冇人再去欣賞我好，冇人再去話我唔好，我就好似冇咗嗰個動力。」Sabrina後來想起自己仍背負女兒、母親、婆婆等多重身分，決定勇敢生存下去，不再沉溺於不開心的情緒之中。

Sabrina逐步走出喪夫之痛，她感恩當天受訪留下珍貴回憶：「我覺得你哋上次嚟拍呢一段，係上天畀我哋嘅一份禮物。佢喺醫院時，只有一件事我覺得好遺憾，就係佢冇遺言，呢段錄影當時畀到我內心好大安慰，亦令Frankie可以『親自』喺喪禮同親友道別。我哋做咗呢件事，對我哋兩個同屋企人好有紀念價值。今次唔走，5年都會走、10年都會走，再老啲，30年？佢都會走。如果我冇做呢件事，我永遠冇咗呢個回憶。」

（即時娛樂）