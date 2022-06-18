王君馨《了不起舞社》躋身準決賽 獲蘇有朋頒最佳飛躍獎 (18:37)

王君馨（Grace）正在內地拍攝舞蹈真人騷比賽節目《了不起舞社》，準決賽將於今晚（18日）播放。王君馨需要在準決賽Battle，優勝的話才能晉升參與總決賽。

Grace過五關斬六將，晉身準決賽。她在首輪公演時，已被蘇有朋特別點名稱讚，獲頒「最佳飛躍獎」。二輪公演時，Grace和主理人王霏霏及隊員一起身穿旗袍，以百老匯式舞蹈演繹經典歌曲《我和春天有個約會》。Grace完美展示旗袍造型，與王霏霏並列熱門話題「王霏霏王君馨旗袍組專業發言人」。

而在突圍賽的公演上，Grace組成5人隊演繹一曲《木蘭》，以超型格舞蹈炸爆舞台，以得第一位高分晉升準決賽。Grace在Solo部分更加入功夫元素，大曬踢腿功架，不但獲得全場高呼讚賞，兩位主理人更表示看到她的舞蹈從第1集開始到現在的成長和進步。

Grace小時候看過《花木蘭》動畫後便愛上這個故事，開心能夠用舞蹈演出這個經典。她在表演後分享感受︰「我曾經感到非常迷失，之前未能完全把握如何去演繹各個舞台，但從中漸漸領悟到自己必須做一個尊重自己的人，所以更努力在短時間內，強迫自己的舞藝能夠追上一起晉升的專業舞者。」

（即時娛樂）