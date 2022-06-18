陳凱詠網上音樂會 全男班嘉賓助陣好艷福 (20:49)

陳凱詠網上音樂會有PIX3L、ONE PROMISE及涂毓麟擔任嘉賓。（大會提供/明報製圖）

陳凱詠（Jace）昨晚舉行《MUSICATION》網上音樂會，是她第一個賣票網上音樂會，吸引了本地和好多海外華人粉絲收看。Jace以歌曲《Long D》、《I Wish》和《The Weekend》揭開音樂會序幕，觀眾留言讚她唱英文歌好聽、好正。她邀請全男班嘉賓合唱，包括跳唱組合PIX3L、組合ONE PROMISE及涂毓麟（Oscar）。Jace騷後接受訪問時被指艷福不淺，她笑言：「係喎，原來全男班，完全沒留意。」

PIX3L成員吳啟洋（Phoebus）本月20日首推派台單歌《漸漸地》，當他演唱《漸》歌時，獲隊友葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）恭喜，Marco露出羡慕又妒忌表情讚MV女主角好靚。Phoebus笑言：「只係睇女主角咋。」網民留言想做MV女主角，又叫Phoebus除衫。ONE PROMISE點唱歌曲《明年見》送給因骨枯轉型Rapper的隊員鼓手Anton（馮卓然）打氣。

完成音樂會後，Jace開心說之前想網上騷沒有現場觀眾，不會有特別感覺，但綵排時，突然好感動，練到《烏雲日記》忍不住哭。

Phoebus對於單曲《漸漸地》MV被女主角搶鏡，他直言不會吃醋。提到音樂會途中有粉絲叫Phoebus除衫， George即時解圍說：「下次就除四。」

（即時娛樂）