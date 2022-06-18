譚俊彥銘記父親狄龍教誨 做「嚴父」著重子女禮儀 (23:02)

譚俊彥事業、家庭兩得意，今年初奪得視帝，在家中除出名是「愛妻號」，亦是稱職的兒子及爸爸。他從小在父母狄龍及陶敏明影響下，家庭觀念重，親情對他非常可貴。他因要到馬來西亞工作，已提早慶祝父親節，親自下廚孝敬爸爸。他作為兒子，爸爸身體健康最重要，希望多點時間陪伴一對孫。

外界覺得他從小背負「狄龍之子」包袱，但他認為做狄龍兒子不難做，「他是負責任的好爸爸，是嚴父，但不會跟你有任何肢體接觸，不會攬也不會惜，他會覺得這些不自在。他會將他覺得對的東西打進你腦裏，起初我當然抗拒，經過他不斷重複，一定入腦，慢慢會被潛移默化。他對爸爸一句教誨說話銘記於心，在待人處事上都用得著，就是：「難得糊塗，吃虧是福。」至於在演員角度，要承繼爸爸的光環會令他有點壓力，因出道年代不同，得到觀眾認同的地方也不同。他坦言奪得視帝後，爸爸對他的認同多了很多，看到他這些年的轉變，叮囑他繼續努力。

譚俊彥為人父親後，會將爸爸教他的一套用在子女身上，但他「嚴」在子女的禮儀，希望他們成為懂禮貌的人，亦不要跟人比較。他早前返內地工作數月，隨身帶著子女畫的畫及小紙條，還有一家四口全家福作為「精神食糧」，每當他感到攰及辛苦時，看一看便即刻叉足電。他離港期間開著視訊看子女，曾被兒子一句說話感動流淚，「離港約兩個月時，他跟我說：『Daddy，雖然你走咗，但我每一日都無唔記得你！』」女兒已7歲，早前試穿媽媽的高踭鞋，令他感觸女兒逐漸長大，想花多些時間了解她現時的想法，放工就會回家吃飯，有時忍不住攬攬她，因再大一點就不能攬了。

譚俊彥與太太任祉妍結婚7年恩愛如昔，無七年之癢問題，兩夫妻沒有秘密。他覺得維繫一段感情，最緊要識取得平衡，什麼事都不要扯得太緊，適當互相給予空間做事情，而他們方向一致，是維繫小朋友和家庭。

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（即時娛樂）