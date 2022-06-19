聲夢2｜「折骨Ben」妹妹趙頌宜跌入危險區 哭訴聲線低沉被笑似男人 (15:19)

「折骨舞王」趙祥誠的妹妹趙頌宜，因表現差而跌入危險區，她受訪時哭訴曾因聲線低沉被同學取笑是男人聲。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《聲夢傳奇2》昨晚播出第2集，一眾學員分成5組合唱，讓李幸倪（Gin Lee）、王灝兒（JW）、泳兒、布志綸、林二汶及林奕匡6位導師挑選學員，郭偉亮及陳奐仁就分別擔任紅、藍兩隊的總監。

5組之中以趙紫諾（Sabrina）、XiX成員劉芷君（Aster）、蕭呈謙（Nicole）及任暟晴（Jasmine）的《Poker Face》最突出，Aster、Nicole及Jasmine被封為「顏值三人組」。Jasmine獻唱前後判若兩人，一秒木獨變活潑，被Gin Lee讚有「反差萌」。組合XiX在泳兒要求下跳唱《Candy Ball》，表現可愛兼零喘氣。泳兒讚她們準備得好，《聲夢JUNIOR》總監督郭偉亮亦十分感動︰「好似有段時間沒見自己的女兒一樣，她們長大及進步了很多。」

黃洛妍（Janees）及趙紫諾（Sabrina）只唱了數句，即被JW及林奕匡挑選入組。男學員方面，文佐匡（Sean）及陳昊廷（Timothy）暫時跑出，文佐匡更被泳兒讚靚仔。

劉詠彤（Angel）及ViuTV《全民造星III》冠軍「折骨舞王」趙祥誠（Ben）的妹妹趙頌宜（Maggie），因表現強差人意而齊齊跌入危險區。Maggie受訪時哭訴曾因聲線低沉遭同學取笑︰「同學覺得我男人聲，他們會笑我，我一直不接受自己的聲音。」劉詠彤及趙頌宜先後獻唱容祖兒的《Pretty Crazy》及徐小鳳的《風的季節》爭取過關，Maggie繼續失準。

（即時娛樂）