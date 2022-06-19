吳業坤娶日本女優後首見人 否認奉子成婚 計劃3年後造人 (20:22)

上月突然宣布已和日本藝人濱口愛子結婚的吳業坤（坤哥）為人夫後首次見人，今日出席商場活動獲大批粉絲到場支持。坤哥自言已為人夫，不能再當偶像派，但也希望得到大家支持。他透露已簽約新唱片公司，希望能進軍日本樂壇，到當地開演唱會。

吳媽媽今日也有到場，坤哥表示太太也在商場某處︰「我想先讓她習慣香港生活，她之前被追訪拍照嚇親。我幾日後出發往內地數月拍劇，她也會返日本做兼職。下次回港時，我才正式介紹她給大家認識。」坤哥直認和太太屬閃婚，兩人在日本註冊，絕非奉子成婚。他計劃疫情後在港補辦婚宴，或許3年後才生小朋友。坤哥說︰「太太看到指她已懷孕的報道很震驚，不想被覺得是奉子成婚。」

坤哥指太太已離開日本事務所，會否繼續在演藝圈發展由她決定。坤哥說︰「如果她想做這行，我或會當她的經理人，當然夫妻檔就最開心！可能先讓她拍MV，試試在香港娛樂圈工作。」坤哥透露新居年底才收樓，兩口子暫時和母親同住。他表示太太與母親相處融洽，但在語言溝通上有少少問題，他正教太太廣東話。坤哥說︰「太太講明和我媽媽同一陣線，我現在是最弱勢。」

提到娶得日本籍老婆被網民封為「偽毒之光」，坤哥說︰「沒分什麼國籍的，遇到適合的就行動。我小時候看很多日本劇情漫畫，當然有幻想，但如為實現這夢想而娶一個日本女星就很變態。」對於太太被指身材好，坤哥說︰「不敢恭維，即係鍾意囉！我不是只看外表，也看內涵。我曾問她是否喜歡我外表，她說如看樣子就不選我，說我好似隻狗仔。」

（即時娛樂）