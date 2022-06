next

P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)最近有不少工作機會,除了參與演出劇集《冥冥之中》、《i.SWIM》及《季前賽》外,剛播畢的綜藝節目《地獄廚神是我媽》亦有份擔任主持。音樂事業方面,今年除了跟兩位隊友歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)推出歌曲《This Is How We Roll》,近日他更單飛出歌。Phoebus今晚在社交平台宣布這個好消息,並分享新歌《漸漸地》MV預告片,透露歌曲於6月20日凌晨12時在各大數碼平台上架,MV則於Universalmusichk YouTube channel首播,George留言「等拎獎啦」撐隊友,邱士縉(Stanley)與呂爵安(Edan)兩位MIRROR成員也有留言為Phoebus打氣。

