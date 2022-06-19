諸朋好友｜伍詠薇重提首段婚姻 被誣衊私吞遺產委屈大喊 (23:35)

伍詠薇、陳山聰及陳敏之感情要好，更上契成為契兄弟姊妹，最近他們擔任無綫節目《諸朋好友》嘉賓，大談彼此感情及入行後的心路歷程，其間，3人更一度感觸在鏡頭前灑淚。伍詠薇在節目中重提跟翁江培的首段婚姻，當年20歲的她參選亞姐前已認識比其年長31歲的翁江培，對方更鼓勵她選亞姐。熱愛家庭的她選美後，翌年跟翁江培結婚，伍詠薇不承認是「戀父狂」，她鍾意一個男人是憑感覺，當時她很喜歡這個男人，很想跟他結婚生小朋友，卻沒想到兩人的婚姻只維持了13天。

伍詠薇憶述當年獲翁江培陪同到深圳登台，並親眼目睹對方不幸離世。伍詠薇稱當晚完成登台表演後，有人通知她，指翁江培已被送往醫院搶救；她趕到醫院時，見到醫護人員正在搶救翁江培，可惜最後返魂無術。她形容自己當時只感到害怕，沒有流淚，並為翁江培脫下婚戒及闔上雙眼。雖然這段婚姻短短13天便結束，但伍詠薇很感恩翁江培在其生命中出現過，這個男人在她生命中是不可多得的。

翁江培離世後，伍詠薇受盡外界指指點點，指她剋夫，說很多難聽的說話。她半年沒有工作，終日在酒吧飲酒麻醉自己，幸當時被監製梁材遠找她返回亞視拍劇，她才能重新振作。對於外界指她繼承了翁江培的巨額遺產，伍詠薇說自己沒有繼承對方任何東西，就算是一支筆，對方的家人也不讓她留作紀念，更何况是金錢。由於翁江培過身後，所有財產被凍結，翁家的代表律師不停質問她，翁江培有否買車或樓給她，她說了好幾次「沒有」後，終於崩潰大喊，「我覺得很痛苦，被人誣衊很委屈」。可幸是，事件相隔5年後，伍詠薇接受傳媒訪問，成功獲得平反。

陳山聰也在節目中分享自己的崎嶇星途，他說自己由歌手去到做銷售員及助理設計師，至2000年再返TVB，其間曾被哥哥叫返屋企幫手，但他拒絕了，結果捱了20年，直到於馬來西亞奪得最佳男配角，證明自己沒有選擇錯誤，一切都是值得的。陳山聰稱返TVB時由低做起，一直沒有人找他拍劇，後來終獲機會演出劇集《大唐雙龍傳》，但因自己一次百厭影響事業；而他口中所指的「百厭」事情，是當年他跟何超雲拍拖，但他在節目中沒有道出女方名字。陳山聰邊說邊流下男兒淚，稱這件事全香港人都覺得他做錯，「覺得自己錯在曾經結婚，對不起前妻，處理得不好，加上對方太犀利，如果她是普通人，可能沒什麼」。他亦承認因為此事，令他一度失去伍詠薇與陳敏之兩位好友，「覺得不緊要，因為人生是要經歷」，最後兩人也回到他身邊。陳山聰亦坦言，相信現在的陳山聰是他有生之年，最開心的陳山聰。他又向囝囝Jaco說出一番感性的說話：「我不是好爸爸，但我好愛你，我希望你可以努力，享受你自己的人生，千萬不要睇不起身邊的人。」

陳敏之則透露自己有個不快童年，當年她14歲時，因為父母失業，她要開始擔起養家重任，邊讀書邊拍廣告幫補家計，自己就一日三餐吃漢堡包，更曾被老師叫她不要發明星夢。她自爆有次搭港鐵去試鏡，在車廂內被人摸臀部，當時她嬲得大叫：「邊個摸我？」嚇得全部人退後，她亦忍不住爆喊，但她拭淚後便繼續趕往試鏡。

（即時娛樂）