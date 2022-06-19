聲生不息｜鄭裕玲讚豪爽 葉蒨文情人知己老公林子祥 (22:25)

無綫協製的內地芒果TV歌唱節目《聲生不息》今晚一集主題「港樂與我的『葡萄成熟時』」下半場，葉蒨文與李健分別唱《情人知己》及《水中花》對戰，並找來鄭裕玲（Do姐）及林子祥（阿Lam）打氣，Do姐透露當年與葉蒨文合作無間，成為好朋友，讚葉蒨文零架子及好爽朗。葉蒨文唱完後被問現在最好知己是誰時，爽快答是老公阿Lam，在後台的阿Lam甜笑。葉蒨文說：「我不是想肉麻，但阿Lam是我的家人、也是非常好的朋友，有很多的了解。」

李克勤獨唱黃凱芹歌曲《雨中的戀人們》，在編曲上花心思，最後奪得「最佳獨唱歌曲獎」。

特邀隊員周柏豪與楊丞琳於首輪已碰頭，周柏豪獻唱前笑指廣東歌對他像「心跳」一樣重要，「跑步、食飯都會聽歌，冲涼亦會唱歌，生活長時間都同音樂一齊，就好似心跳一樣。」他稱小時候不理解《一擊即中》歌詞意思，但熱愛反覆背讀歌詞及彈結他模仿原唱者謝霆鋒。

楊丞琳與安崎合唱《甘心替代你》，透露當年以女團「4 In Love」成員身分來港宣傳時，正是挑選《甘》上節目演唱，當時樣子青澀的她與劉德華同場，獲對方照顧有加，「那時大家根本不認識我們，劉德華大哥是我們的師兄，他帶我們去過大大小小的節目、甚至演唱會，讓大家更快認識我們。」

（即時娛樂）