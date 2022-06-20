陳宇琛父親節報喜 宣布老婆懷孕 石修快榮升爺爺 (13:46)

石修兒子陳宇琛（Sam）於2017年跟有線前主播林佑蔚（Camille）結婚，婚後不時在社交網曬恩愛，昨天（19日）父親節，Sam在社交網報喜，宣布老婆懷孕喜訊，2夫婦今年12月將迎接新生命來臨，石修快榮升爺爺。

準爸爸Sam接受《明報》訪問時，難掩興奮心情：「心情平復緊，開心興奮，仲需要時間接受，我同老婆心理上好Ready，唔係特登plan，我哋發現時都好意外，當時佢（太太）Period遲咗，佢問好唔好驗下，我話好，然後買驗孕棒返去試，我當時冇諗咁多，佢喺廁所嗌出嚟，我同佢望住支嘢，見到係positive，都好唔相信，你眼望我眼，同好多疑問，再驗多幾次，test咗後係positive，有咗BB，未敢好相信，跟住去婦產科check，確實咗之後，我哋將消息話畀父母聽，但唔係直接話畀佢哋聽，我哋趁母親節送禮畀媽咪，喺份禮物做咗少少手腳，佢都冇為意，我哋送張卡畀父母，代BB送畀佢哋，佢哋先feel到發生乜嘢事，媽媽反應開心興奮，又喊又笑，爹哋就笑到見牙唔見眼，嗰下問係咪真，會唔會玩佢。」

Sam表示老婆預產期是12月，屬老虎BB，暫時未知胎兒性別，他說：「家人仲係興奮中狀態，未知係仔定女，仔女都開心，最緊要小朋友健康開心，感受到我哋家人對佢嘅愛。」

（即時娛樂）