張敬軒「軒公開庫」35萬慶功大抽獎 預告年底或再開騷 (14:01)

張敬軒（軒公）早前在紅館舉行的演唱會圓滿成功，並共創下4項紀錄：嘉賓人數最多演唱會 （共58人）、最夜完騷演唱會、單場罰款最多演唱會、以及疫情其間開最多紅館演唱會：2020年「盛樂演唱會」8場，「THE NEXT 20演唱會」跨年26場，18個月唱足34場演出，這紀錄暫時無人能破。

完騷後，軒公並無忘記每一個幫過他的人，先是突發於Instagram深夜直播，多謝歌迷之餘，更不停找家中禮物送給歌迷，又逐一相約為他做嘉賓的歌手飯敘慶功。上星期軒公再開庫，宴請所有台前幕後演出及工作人員慶功，食大餐之餘更自掏腰包，拿出35萬現場大抽獎，讓一眾台前幕後開心不已。

慶功宴上，軒公以搞珠籠抽紙仔形式抽獎，最細獎項1000元，最大10000元，但求人人有份大家開心，但抽到最後，席間不少只抽到1000元的苦主高叫加碼，每人變得到3000元，然後抽到2000元的又大叫加碼，軒公見大家興奮，又再開庫：「好！既然撳咗錢出嚟！老闆教落拎咗出來就唔好收番！」最終全晚一共抽了近35萬元現金獎，人人有份永不落空，連因工作未能到場的工作人員，都一樣抽到，個個滿載而歸。

軒公開庫之外，席間亦親自答謝每個組別工作人員，感謝所有人對這次演出的貢獻，他自言完騷至今，每晚演出仍歷歷在目，有很多關於演唱會感受及製作故事，他表示稍後再在Instagram撰長文分享，叫大家留意。

今次演唱會之後，很多網上留言都指軒仔播「毒」，這個「毒」是令很多入場觀眾患上演唱會後遺症，非常掛念今次演出，不少網民在網上重溫軒公每晚嘉賓環節，已累積近3、4千萬次觀看，他收到好多不同聲音，軒仔早前上谷德超節目《爆谷一周》，又自爆年底想再開騷。

軒公在疫情其間，創下34場紅館個唱，紀錄暫時無人能破，問到演唱會總監馮貽柏（Alex），軒公年底再開騷是否想再破紀錄？或者再創單一歌手，一年開兩次大騷紀錄？Alex表示：「係呀，喺疫情其間，做到咁多場騷呢個紀錄，我哋都永世難忘㗎啦！係咪仲可以創新紀錄？依家研究緊，研究到一個與別不同方案，係有機會再開。

我哋要不斷挑戰新高度，不過依家仲係商議階段，有消息會同大家公布，其實唔單止香港對軒仔有渴求，世界各地都仲有好多人問緊，我哋會唔會帶呢個騷去巡迴演出，當然我哋係好想，但都要睇疫情，希望疫情漸緩，大家回復正常生活，我哋就開始計劃巡演，大家咁掛住個騷，或者到時跟我哋去世界各地旅行睇騷。」

（即時娛樂）