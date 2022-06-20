日日媽媽聲｜雨僑爆老公豬隊友 羅力威帶「前世仇人」面試惹笑料 (14:18)

雨僑力數老公羅力威「4宗罪」，包括「冇起身照顧BB」、「永遠餵唔到奶」、「爆片處理唔到」及「連BB都向佢Say No唔畀抱」。（大會提供）

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第2輯，昨晚（19日）播出第9集，請來雨僑、章志文及張彥博擔任嘉賓。

雨僑與老公羅力威愛得甜蜜，婚後育有一女。雨僑透露懷孕其間，老公對她無微不至，原以為老公將來湊BB亦得心應手，豈料只是錯覺，更是「豬隊友」！雨僑指生完BB後，由於沒有請工人姐姐和陪月，全靠家中「長老」幫忙，而老公對如何湊BB則無從入手，餵奶、換衫及換片均有困難，她說：「幫BB換衫佢一定揀扣鈕衫，但係下半身永遠冇扣好。

雨僑又力數老公「4宗罪」，包括「冇起身照顧BB」、「永遠餵唔到奶」、「爆片處理唔到」及「連BB都向佢Say No唔畀抱」。雨僑又指老公與囡囡是「前世仇人」多於「前世情人」，連帶囡囡報讀幼稚園都會出事，雨僑說：「老公平時講嘢會比較緊張，所以事前記低咗啲答案，當老師問到小朋友嘅喜好時，老公衝出嚟話：『我小動物最鍾意小朋友……』佢調轉晒啲前後！」雨僑笑指囡囡現在雖然只能說簡短句子，但表達能力都比爸爸好。

另一嘉賓張彥博（Bob）於單親家庭長大，後來親生父母各自再另組家庭，Bob坦言當初對爸爸再婚確實有反感：「我諗單親家庭嘅小朋友，都會幻想父母會唔會喺返埋一齊，當時唔敢問佢哋，怕傷害到佢哋。後來媽媽再婚，我都成長同埋有拍拖經驗，都體諒佢哋都需要個伴。」Bob續指與繼父繼母關係不錯，並很感激繼父幫忙照顧媽媽，讓他可以在娛樂圈全力拼搏。

談到與家人難忘事，Bob透露是在內地參加歌唱比賽時，親生父母及繼父繼母一同現身為他打氣，他說：「真係好感動，睇番啲片見到佢哋企晒喺身，好忘我咁幫我打氣，呢個畫面一世人都唔會忘記！」

Bob跟96歲嫲嫲感情要好，5歲前由爺爺和嫲嫲湊大的他，笑言嫲嫲經常有睇電視捧他場。Bob大前年更邀請了嫲嫲，為新歌拍攝MV，他說：「嗰時都係膽粗粗，因為要過好多長輩關，嫲嫲就好開心，即時話要做。其中一個Shot係我拖住佢行，諗番起細個時，嫲嫲成日孭住我行，依家大個咗拖番住佢，仲可以喺自己MV出現番，真係好感動！」

（即時娛樂）