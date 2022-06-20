21克公寓｜陳浩源危家銓分享劫後重生經歷 阮小儀陳健安深受感動 (14:59)

由陳健安和阮小儀主持的《21克公寓》今晚首播，2位殘奧運動員陳浩源和危家銓，分享劫後重生的經歷。（大會提供）

ViuTV全新節目《21克公寓》今晚（20日）起，逢周一至五晚上10時30分播映。節目以一間公寓（Share House）為中心，主持人阮小儀和陳健安，分別飾演店主及住客。

2位主持會向嘉賓了解「死過翻生」的經歷，認識他們重生後的生活，並一起做一件具有特別意義的事情。當中亦會訪問醫學界人士，從專業角度分析當中的險死個案。

節目今晚播出第1集，邀請到2位殘奧運動員陳浩源和危家銓，分享劫後重生的經歷。2位同是經歷意外後，才成為殘疾人士，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程，發掘到自己更多的潛能。

陳浩源憶述指發生車禍後，在沒有麻醉藥的情况下，消防員需要即時用工具為其截肢保命；危家銓分享指被推落港鐵月台後，當時反應十分冷靜和不感到任何痛楚，及後更曾一度看到人生走馬燈。

2位積極樂觀的人生態度，令小儀和陳健安都十分感動。陳健安分享自己曾看到人生走馬燈：「C AllStar第一次攞新人獎，行上台嘅時候，嗰段路個腦閃過好多愛我或者我愛嘅人，回顧好多唱歌片段，發現原來呢啲人就係生命中最重要嘅人，提醒自己要去愛護佢哋。」

（即時娛樂）