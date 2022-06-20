孖Dear Jane 8月開騷 陳健安封C AllStar「樂壇萬能插」 (15:15)

陳健安（左圖）指C AllStar是「樂壇萬能插」，意思是在音樂上可跟不同單位合作。（鍾一虹攝）

樂隊Dear Jane與男子組合C AllStar，今天（20日）到尖沙嘴出席《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》音樂會記者會，宣布8月24日假灣仔會展合作演出，C AllStar成員何建曦（Jase）今天因工作缺席。

兩團隊表示彼此相識多年，曾一齊打籃球及在活動上合唱，今次首度一齊開騷，非常興奮，席上互笠高帽，Dear Jane主音黃天翱（Tim）說：「C AllStar打波和唱歌都叻！」陳健安讚Dear Jane多好歌，開騷前要重溫，希望演出有突破，兩隊合為一體，達至無縫接軌，亦歡迎粉絲提供歌單建議。

陳健安笑指所屬的C AllStar是「樂壇萬能插」，嚇得隊友梁釗峰即說：「你就是萬能插，我未必！」Tim笑說：「我都是第一次遇上萬能插，個畫面好豐富。」其隊友伍漢邦（Jackal）續說：「搞到我好興奮，講到有火花好危險喎！」陳健安再解釋：「有危就有機，我意思指C AllStar在音樂上，可以與不同單位合作。」

陳健安最近為工作操弗，至於音樂會會否騷肌？他稱要視乎狀態，Dear Jane全隊表示熱烈支持，Tim被問會否代表團隊迎戰？翁厚樑（Howie）搞笑叫Tim除褲，Tim說：「我驚嚇怕大家，平時在家都不是經常除褲。」

（即時娛樂）