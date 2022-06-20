張敬軒新歌膺港台及叱咤榜冠軍 谷德昭讚軒仔謙卑有氣度 (15:55)

谷德昭表示最佩服軒仔的，是對方Give的精神及回饋的精神。（Ig圖片/明報製圖）

張敬軒（軒公）日前亮相由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》，分享入行後的憾事，以及舉行完26場紅館演唱會的感受，並教觀眾聲帶運用等。

谷德昭在社交網貼了和軒公合照，並抒發對軒公的感受，他寫道：「以前，我認識張敬軒，我知道軒仔唱功很了得、很聰明、很舒服、很有禮貌、不高調，眉宇間總似是帶一點憂鬱的感覺，但原來、其實我並不懂得軒仔。

直至我在現場看了《The Next 20張敬軒演唱會》及在《爆谷一周》結結實實好好地跟軒仔傾了一回（兩條友傾咗足足兩個半鐘頭，我哋個廠都幾乎要罰錢 ），我現在很佩服軒仔。

在演唱會中所有觀眾對軒仔的愛是傾注式的，是可以清楚感覺到的，軒仔回贈大家的 Vibe（氛圍）也是百份百純天然、無添加、正念的好Vibe。

開了26場紅館演唱會（如果計埋超時，其實係40場有多），是一位巨星了吧？但軒仔比我認識他時更謙卑，同時又有一份不妄自菲薄的信心、氣度，很教人服氣。

尤其喜歡軒仔中文特別叻，講起嘢嚟、溫柔、有禮貌、有條不紊、有晒節奏，唔拋書包，處處、句句為人著想，唱歌又叻，講嘢又叻，仲幾好笑添，點到你唔服？！仲有一樣，係我最佩服的，是軒仔Give的精神、回饋的精神，唔好問我點解？這是一種感覺。軒仔，Nice To Meet You，遲啲先叫你軒公。」

而軒公的歌曲《賽勒斯的愛》，先後榮登叱咤903專業推介榜及港台中文歌曲龍虎榜冠軍寶座，相當厲害。

（即時娛樂）