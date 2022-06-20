「404登神合體」拍廣告 教主騷老鼠仔 Edan問花姐有冇MIRROR飛 (17:10)

去年ERROR孖古天樂、盧覓雪和「Agent L」曹梓冲，為外賣平台拍廣告，新一輯廣告繼續有ERROR份，不過就少了肥仔（梁業）和Dee哥（何啟華），只有193（郭嘉駿）和吳保錡crossover經理人花姐（黃慧君）、「登神組合」盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）。Anson Lo和Edan在社交網貼了廣告短片，並形容今次是限定組合「404登神合體」。

今輯廣告繼續貫徹搞笑氣氛，起初193和保錡以為翻炒去年廣告橋段，不過花姐一聲令下「停」，此時Anson Lo搞笑登場：「邊個叫我？」然後Edan在Anson Lo身後出現，令「登神組合」再現幕前，其間4子不停鬥舞又鬥嘴互撞，場面搞笑。及後，4子連環追問花姐問題，Edan更問有沒有MIRROR演唱會飛，花姐則以搞笑「港普」回應：「禾Bu是MY飛DER （我不是賣飛的）」，之後保錡又搶了花姐對白，花姐聞言即說：「冇大冇細。」保錡即時鞠躬「耍冧」呢！

Anson Lo在Ig寫道：「我每一個MV都以新形象示人！最『新』還不是我嗎？@ahfa0908（花姐）快啲話我知啦～食住十款（碗）白飯，在線等 Anson Lo 上，大家喜歡這個我嗎？」

花姐也在Ig寫道：「停！停！停！唔好爭喇，我手心又係雞肉，手背又係雞肉，你哋全部都好似我最愛嘅海南雞咁！但係星馬韓泰間間都唔同㗎嘛，點解要淨係揀一間呢？」

（即時娛樂）