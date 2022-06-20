黃婉曼餐廳已結業 未有勇氣東山再起 寄情湊女及出書 (17:25)

黃婉曼（Icy）、林澄光、時裝設計師何國鉦，今天（20日）為銅鑼灣食店開張任剪綵嘉賓。Icy稱專誠來表敬意，該店老闆本是40年老字號的總廚，不忍見到前公司因疫情結業後，一班舊伙計失業，故打本開食肆，希望人人有工做。

Icy本身也是疫情下的受害者，其投資的西餐廳2月結業，她感到不捨，又擔心一班前員工失業，知道身邊朋友開舖，都幫前員工介紹工作，「我班前員工好叻，個個已有着落，但我叫他們有需要就搵我，我視他們如仔女。」

問到何時東山再起？Icy直言：「我未有勇氣住，因為疫情未完全過去。」她指現在照顧女兒和主持節目，又透露將在書展推出育兒心得和親子煮食書籍，她說：「做女時就寫愛情題材，現在寫書分享育兒經驗，可以給自己留個紀念。」

何國鉦正籌備製作真人騷，配合12月舉行《別出「深」裁時裝設計比賽》，幫助年輕設計師，他說：「這個年代好多真人騷，但沒有一個是關於時尚界的，我打算找電視台合作。」何國鉦為老友陳煒設計的嫁衣已準備好，不過陳煒因丁父憂，押後與醫生陳國強婚禮，何國鉦估計會延至下半年，不過2人感情已經好穩定。

（即時娛樂）