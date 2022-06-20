J2新節目登場｜34歲廢柴憑踩板變精英運動員 10歲Woody傳承板術望衝奧 (17:40)

34歲的俊仔因踩板而得到今天成就，10歲的Woody盼像師父一樣拿到第一。（大會提供）

J2台新節目《喂喂喂 你話你係邊個邊個》今晚（20日）10時播出，節目走訪9位追夢者，當中包括地下偶像文化女團、Handpoke紋身師、繩縛藝術師、頌缽治療師等，分享他們決心走上非主流的道路。

34歲的陸俊彥（俊仔）年少時跟很多屋邨仔一樣，無所事事，中學跟同學去沙田街頭學踩滑板，人生變得不一樣，他說︰「滑板成就咗坐喺呢度嘅俊仔，著衫、講嘢、做嘅嘢都係因為滑板，至變到依家嘅俊仔。冇滑板？我唔敢想像依家係點樣，廢柴…應該。」

拍攝當天俊仔示範踩板，已多次引來管理員干涉，同當年一樣被人嫌棄︰「啲人對住架單車行過嚟冇咁驚，踩住板佢就驚。永遠覺得你會撞到佢，呢度唔畀踩，話你嘈到人哋。」

踩板多數會在深夜進行，很自然板仔會被標籤為「不良少年」，他說：「以前啲人覺得夜晚唔返屋企就係壞。」俊仔在13歲時迷上滑板，一放學就踩，到放假更玩通頂，偷師全靠坐在滑板店門口看錄影帶。

踩足20年，代表過香港隊比賽，贏過獎吸引到贊助商支持。他試過獲香港體院邀請做精英運動員，因為贏過全國賽頭3名，剛好達最低入體院門檻。俊仔成為體院精英後，可以使用學院的設施兼金錢資助。俊仔表示想保持資格，就要靠不斷得獎贏獎金，不達標便要出局。

近年俊仔開始開班教小朋友，傳承滑板技術︰「呢幾年因為奧運關係，見到奧運冠軍咁細個都係10零歲，變相好多人覺得形象好健康，好正面，好多小朋友玩得好開心，的確好多好細個嘅小朋友，加入踩滑板，以前話『10歲玩滑板，跌死你喎』，依家好多幾歲就玩。」教小朋友都有得着，當見到他們挑戰難度時，自己都想進步。俊仔問到徒弟Woody目標，他說︰「想好似你咁囉，香港第一。」

Woody父母差不多每趟都會陪囝囝練板，Woody媽媽表示起初囝囝玩板跌倒，都會好緊張跑過去問「你有冇事呀」﹑「你唔斷手斷腳，咁你繼續吖，香港小朋友太嬌氣，跌下冇壞，磨練係對小朋友最好嘅教育。」

至於節目的緣起，製作團隊是想同大家分享香港主流市場以外，還有好多值得人留意同尊敬的興趣、工作甚至乎人物，製作組在香港少人認識的文化、甚至乎稱為次文化的圈子內，尋找當中的佼佼者。

（即時娛樂）