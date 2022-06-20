2位型爸相識多年未曾合作 余文樂孖吳彥祖分享車經湊仔經 (18:06)

余文樂自家視頻《Inside Out》第2季，第5集找來現居於美國、現為職業賽車手的吳彥祖（Daniel）擔任嘉賓，吳彥祖即席駕駛保時捷載樂仔，兩個男人分享駕駛、家庭、事業等話題。

吳彥祖與樂仔相識多年，大家在影圈工作20多年，卻沒有機會合作，樂仔笑說：「我們沒有一起工作過，大概是有他就沒有我，每次都擦身而過。」

雖然是好朋友，但上次見面已經相隔3年，吳彥祖現時為Tazio車隊賽車手，他們一齊分享車經。吳彥祖駕着保時捷高速行駛，坐在客座的樂仔感到車速甚高，吳彥祖笑說：「唔使驚，我是專業的。」樂仔與吳彥祖在節目中表示，都想追求自己想做的事情，樂仔說：「我們有相同想法，我跟他已經拍戲很久，這時候他想賽車，他再不賽車，他就沒有體力，以及專注力去做他想做的事情。」

從影20多年的吳彥祖表示，不是不想拍戲，只是想挑選適合演出。2人談到過往拍戲趣事，回想入行拍戲時，什麼也不懂，只管問導演問題，為什麼這樣拍，樂仔笑言：「曾被劉偉強罵，你懂個屁，你只管演好自己對白就好了。」吳彥祖從前常被笑對白說不清楚，樂仔說：「因為他來到香港才學廣東話，他20多歲才由零開始學，發音當然不標準。」吳彥祖說讀劇本時，要找同事幫他讀中文發音，他再寫下英文拼音，他說：「我到現在只能看懂百分之20、30，我還是不能看中文。」

2人現時同是爸爸身分，吳彥祖說：「我們生孩子之後有很清楚目標，想做一個怎樣的爸爸，不想一直拍戲，而小朋友不認得自己，不知道爸爸是一個怎樣的人，你掙了很多錢給他的未來，但這個時候不在他身邊，我會覺得後悔。」

談到演員工作，樂仔在節目中透出一個小秘密，樂仔向吳彥祖表示，曾問過古天樂（古仔）為何掙這麼多錢，這麼累還不停下來？樂仔說：「古仔跟我說，『你以為我不想停嗎？你知道我1個月要發多少薪水給員工？如果我不做，他們就沒有工作』，這是他的責任感，他已經把員工當成家人，另一個責任是為了電影圈，他認為多拍一部戲就令大家有多些工作。」

（即時娛樂）